В МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве в ближайшие часы

В МЧС предупредили о сильном дожде и ветре с порывами до 17 м/с в Москве в ближайший час и ночь на 20 апреля.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС. «По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайший час с сохранением ночью 20 апреля местами в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении. Ранее синоптики рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля. Также сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.