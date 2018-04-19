В МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве в ближайшие часы

Короткая ссылка
В МЧС предупредили о сильном дожде и ветре с порывами до 17 м/с в Москве в ближайший час и ночь на 20 апреля.
В МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве в ближайшие часы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайший час с сохранением ночью 20 апреля местами в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных