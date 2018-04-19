В МЧС предупредили о дожде и сильном ветре в Москве в ближайшие часы
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайший час с сохранением ночью 20 апреля местами в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики рассказали о возможности образования сугробов в Московском регионе 21 апреля.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.