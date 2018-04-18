Названа дата похорон режиссёра Владимира Тыкке

Церемония прощания с главным режиссёром петербургского театра «Балтийский дом» Владимиром Тыкке пройдёт 20 апреля в театре, передаёт НСН.

Отпевание состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище, после чего запланированы похороны.

Тыкке скончался 16 апреля.

Ранее стало известно, что актёр Андрей Невраев умер на 69-м году жизни.