Названа дата похорон режиссёра Владимира Тыкке

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Церемония прощания с главным режиссёром петербургского театра «Балтийский дом» Владимиром Тыкке пройдёт 20 апреля в театре, передаёт НСН.

Отпевание состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище, после чего запланированы похороны.

Тыкке скончался 16 апреля.

Ранее стало известно, что актёр Андрей Невраев умер на 69-м году жизни.

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