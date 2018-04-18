Названа дата похорон режиссёра Владимира Тыкке
Церемония прощания с главным режиссёром петербургского театра «Балтийский дом» Владимиром Тыкке пройдёт 20 апреля в театре, передаёт НСН.
Отпевание состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище, после чего запланированы похороны.
Тыкке скончался 16 апреля.
Ранее стало известно, что актёр Андрей Невраев умер на 69-м году жизни.
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