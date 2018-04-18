В Москве появятся бесплатные исторические прогулки по городу

В Москве запустят бесплатные исторические прогулки по городу с 27 апреля по 12 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланировано 15 экскурсий проекта «Мы все москвичи: многовековое соседство». Их проведут гиды Московского дома национальностей.

Например, участникам расскажут, на какой улице жил Люсьен Оливье и что ещё, кроме Кремлёвской стены, построили в Москве итальянцы.

Первая прогулка называется «Французский акцент в Москве».

Продолжительность каждой экскурсии составляет в среднем два — два с половиной часа.

Ранее ФАН сообщало, что в Эрмитаже появились онлайн-экскурсии.