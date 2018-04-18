В Москве появятся бесплатные исторические прогулки по городу

Короткая ссылка
В Москве запустят бесплатные исторические прогулки по городу с 27 апреля по 12 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланировано 15 экскурсий проекта «Мы все москвичи: многовековое соседство». Их проведут гиды Московского дома национальностей.

Например, участникам расскажут, на какой улице жил Люсьен Оливье и что ещё, кроме Кремлёвской стены, построили в Москве итальянцы.

Первая прогулка называется «Французский акцент в Москве».

Продолжительность каждой экскурсии составляет в среднем два — два с половиной часа.

Ранее ФАН сообщало, что в Эрмитаже появились онлайн-экскурсии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Развлечения
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных