Пользователи из разных стран сообщают о перебоях в работе Telegram
Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.
Отмечается, что число жалоб на перебои в работе резко увеличилось после 05:00 мск.
Согласно отзывам, мессенджер не работает у пользователей из России, США, Великобритании, Португалии, Италии, Франции, Испании, Ирана, Саудовской Аравии, Египта и других стран.
16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера Telegram.
Создатель Telegram Павел Дуров, комментируя начало блокировки мессенджера в России, заявил, что он продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.