Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки в честь своего отца

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Эрнесто Гевара, сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары, прибыл в Крым на открытие выставки фотодокументов, посвящённой отцу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры республики.
Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки в честь своего отца
  • Эрнесто Че Гевара
  • © Wikimedia Commons

«Эрнесто Гевара уже находится в Крыму. В среду (18 апреля. — RT) запланировано открытие выставки «Эрнесто Че Гевара. Путь свободы», — уточнил собеседник агентства.

Мероприятие пройдёт в библиотеке имени Ивана Франко в Симферополе.

Ранее НСН сообщала о выставке «Архитектура и градостроительство боспорских городов» в Крыму.

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