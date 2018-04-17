Сын Че Гевары прибыл в Крым на открытие выставки в честь своего отца

Эрнесто Гевара, сын кубинского революционера Эрнесто Че Гевары, прибыл в Крым на открытие выставки фотодокументов, посвящённой отцу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры республики.

Эрнесто Че Гевара

© Wikimedia Commons