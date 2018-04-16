Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в российских театрах побывали 40 млн зрителей в 2017 году. Об этом сообщает kp.ru.

«Это рекордная цифра. Вторая цифра — российские музеи посетили 125 млн человек, это тоже абсолютный рекорд», — отметила Голодец на итоговой коллегии Министерства культуры.

Она также рассказала, что ещё один рекорд установили посетители кинотеатров, которые выбрали отечественные фильмы: их в 2017 году было 54,7 млн человек.

«Мы мечтали, ставили перед собой задачу, чтобы доля посещаемости российского кино в условиях свободного кинорынка приблизилась к 20%», — заявил, в свою очередь, министр культуры Владимир Мединский.

По его словам, кассовые сборы российского кино уже за первый квартал 2018 года составили 7,6 млрд рублей.

Ранее Inforeactor сообщал, что в 2017 году увеличилась посещаемость музеев и выставочных залов в Москве.