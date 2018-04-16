В Эрмитаже появились онлайн-экскурсии

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В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге появились онлайн-экскурсии, сообщает ФАН.

Такой сервис доступен в социальной сети «ВКонтакте».

Первая подобная экскурсия, реализованная в рамках проекта Hermitage Online, состоялась 16 апреля. Трансляцию посвятили монтажу выставки «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», передаёт «ПолитЭксперт».

Ожидается, что в рамках следующих онлайн-экскурсий зрители увидят, как идёт монтаж и демонтаж выставок, побывают в Висячем саду и ознакомятся с работой реставраторов.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже отреставрируют один из залов.

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