Серебренников получил «Золотую маску»

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Находящийся под домашним арестом театральный режиссёр Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссёра в опере».
Серебренников получил «Золотую маску»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как передаёт РИА Новости, премию Серебренникову принёс спектакль «Чаадский», постановка которого прошла на сцене театра «Геликон-опера».

Отмечается, что решение жюри приветствовалось продолжительными аплодисментами.

Ранее сообщалось, что Серебренникова пригласят лично представить фильм «Лето» на Каннском фестивале.

В феврале режиссёру продлили домашний арест до 19 апреля 2018 года. Его обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».

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