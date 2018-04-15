Серебренников получил «Золотую маску»

Находящийся под домашним арестом театральный режиссёр Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссёра в опере».

Как передаёт РИА Новости, премию Серебренникову принёс спектакль «Чаадский», постановка которого прошла на сцене театра «Геликон-опера».

Отмечается, что решение жюри приветствовалось продолжительными аплодисментами.

Ранее сообщалось, что Серебренникова пригласят лично представить фильм «Лето» на Каннском фестивале.

В феврале режиссёру продлили домашний арест до 19 апреля 2018 года. Его обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».