В Эрмитаже отказались от установки резиновой скульптуры Микки Мауса во дворе музея

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В Государственном Эрмитаже отказались от установки резиновой скульптуры Микки Мауса во дворе Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

Как рассказал директор музея Михаил Пиотровский, речь идёт о работе знаменитого скульптора, использующего образ Микки Мауса.

Отмечается, что это американский художник Брайан Донелли, более известный как Kaws.

Произведение «Последние дни» из чёрной резины, поднимающее вопрос отношений массовой культуры с высоким искусством, планировали установить в рамках проекта «Скульптура во дворе».

Теперь принято решение, что эту работу заменит дерево с камнями.

Ранее URA.RU передавало, что памятник российскому государственному деятелю Петру Столыпину открыли в Челябинске. 

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