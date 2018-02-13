В московском метро намерены выступить более 500 музыкантов

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В Московском метрополитене хотят выступить более 500 музыкантов и артистов, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

Отмечается, что такое количество заявок получено за первые десять дней с начала приёма. В 2017 году за месяц кастинга было подано около 1 тыс. заявок.

Приём завершится 25 февраля. Принять участие в проекте «Музыка в метро» может любой артист, в том числе студенты консерваторий и уличные музыканты. О своих намерениях уже заявили, например, ансамбль гусляров и тульский мужской вокальный ансамбль.

Кандидаты предварительно пройдут отборочные испытания, передаёт Inforeactor.

Проект «Музыка в метро» стартовал в мае 2016 года.

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