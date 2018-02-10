Гитарист Queen рассказал о сочетании карьеры музыканта и астрофизика

Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, учёный-астрофизик Брайан Мэй рассказал RT о том, как человек может сочетать музыкальную и научную карьеры.

«Наше поколение однозначно учили, что невозможно одновременно быть физиком и лириком... И мне это очень не нравилось — я считал, что это вредная установка, потому что мне хотелось быть всесторонне развитым человеком. Я страстно увлекался и наукой, и музыкой, а также живой природой. Мне хотелось заниматься всем — а мне говорили: «Нет, так нельзя. Хочешь пойти в науку — музыкой заниматься нельзя», — рассказал Мэй.

Он отметил, что в настоящее время ситуация поменялась.

«В наши дни этого уже не услышишь. Ну, кое-где ещё услышишь, но, по-моему, подход меняется. Я смотрю на Мэтта Тейлора — а он самый страстный фанат хэви-метал из всех моих знакомых. Знает про эту музыку, наверное, всё. Весь в татуировках. А ведь он — научный сотрудник миссии «Розетта», потрясающего космического проекта. Мне так повезло со знакомыми. Благодаря тому, что я всё-таки получил докторскую степень и снова стал, так сказать, настоящим учёным, у меня есть возможность общаться с подобными людьми. Для меня большая честь быть принятым в их сообщество», — отметил гитарист.

в 2016 году сообщалось, что астероид 17473, открытый в 1991-м — в год смерти вокалиста Queen Фреди Меркьюри, получил имя знаменитого рок-певца. По словам Мэя, Земле этот астероид не угрожает.