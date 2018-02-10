Умер композитор Йохан Йоханнссон

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Исландский композитор и музыкант Йохан Йоханнссон, номинант на премию «Оскар» и лауреат «Золотого глобуса», скончался в Берлине на 49-м году жизни.
Умер композитор Йохан Йоханнссон
  • Йохан Йоханнссон
  • globallookpress.com
  • © Alec Michael

«Мы с глубокой печалью подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и гениальных людей... Пусть его музыка и дальше вдохновляет нас», — говорится в сообщении на странице композитора в Facebook.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Йохан Йоханнссон получил номинации на «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга». Также он неоднократно сотрудничал с режиссёром Дени Вильнёвом, в частности, он написал музыку к таким картинам, как «Прибытие», «Убийца» и «Пленницы».

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