Умер композитор Йохан Йоханнссон

Исландский композитор и музыкант Йохан Йоханнссон, номинант на премию «Оскар» и лауреат «Золотого глобуса», скончался в Берлине на 49-м году жизни.

«Мы с глубокой печалью подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и гениальных людей... Пусть его музыка и дальше вдохновляет нас», — говорится в сообщении на странице композитора в Facebook.

Причина смерти музыканта не сообщается.

Йохан Йоханнссон получил номинации на «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга». Также он неоднократно сотрудничал с режиссёром Дени Вильнёвом, в частности, он написал музыку к таким картинам, как «Прибытие», «Убийца» и «Пленницы».