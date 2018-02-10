Нетребко прокомментировала высокую стоимость билетов на свои концерты

Оперная певица Анна Нетребко прокомментировала на странице в Instagram высокую стоимость билетов на свои концерты.

«Уважаемые устроители концертов! Менеджеры и перекупщики — если я ещё раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 тыс. рублей, я просто не приеду больше… всем спасибо!» — написала она.

Как сообщает РИА Новости, Нетребко и оперный певец Юсиф Эйвазов дали в столице концерт 7 февраля в Концертном зале имени П. И. Чайковского. На ряде сайтов цены на билеты достигали 150 тыс. рублей.

Певцы посвятили выступление памяти Дмитрия Хворостовского.

О том, что Нетребко и Эйвазов выступят в Москве с концертом, стало известно в июле прошлого года.