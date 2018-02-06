Корреспондент Sputnik узнал, как сложилась судьба юных певцов из «Ты супер!»

Короткая ссылка
Корреспондент Sputnik Алексей Стефанов узнал, как сложилась судьба юных певцов из шоу «Ты супер!», финал которого прошёл год назад.

Победительница шоу конкурса «Ты супер!» из ближнего зарубежья 13-летняя Валерия Адлейба на родине стала очень известным человеком.

Исполнив Adagio Лары Фабиан, Валерия завоевала сердца членов жюри и зрителей. А после триумфального финала в Государственном Кремлевском дворце у Леры появился и новый дом. Ей подарили трёхкомнатную квартиру в центре Сухума, родители забрали девочку из интерната и все вместе из Очамчыры перебрались в столицу республики, где Адлейба получила возможность профессионально заниматься вокалом.

Отмечается, что идти к цели стать певицей ей помогает стипендия от Международного агентства и радио Sputnik, которую до 18-летия получают абсолютно все участники из стран ближнего зарубежья и Балтии.

Сабина Манвелян из Армении тоже смогла осуществить свою мечту — она стала ведущей музыкальной программы на радио Sputnik Армения, созданной специально для неё.

Парвана Алджанова из Азербайджана стала специальным гостем финала и спела на сцене Государственного Кремлевского дворца вместе с Поладом Бюльбюль оглы, послом Азербайджана в России, известным певцом и композитором. Позже Парвана стала официальным голосом Sputnik Азербайджан, открывающим выпуск радио-новостей агентства.

Ученица 11-го класса из Южной Осетии Арина Габараева мечтает поступить на актёрский факультет.

«Когда играю в спектаклях, словно растворяюсь в роли, несмотря на то, что за моей игрой наблюдает столько людей. Обязательно пойду учиться в музыкальное училище и, наверное, поступлю ещё на факультет журналистики», — рассказывает она о своих планах.

Дарья Чернова из Белоруссии училась на экономиста в университете, но понимала, что выбрала эту специальность случайно. На конкурсе Даша вошла в десятку сильнейших участников. Сейчас девушка мечтает открыть специальную творческую школу для детей-сирот, в которой будут учить вокалу и журналистике.

Выбор второго направления не случаен, по окончании конкурса Даша устроилась на работу корреспондентом в редакцию Sputnik Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru