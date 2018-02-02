Создатель комиксов о Человеке-пауке и Людях Икс госпитализирован в США

Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, госпитализирован в США. Об этом сообщает TMZ.

Как рассказал знакомый писателя, он был доставлен в больницу после одышки и нерегулярного сердцебиения.

Представитель Ли отметил, что он чувствует себя хорошо, однако останется в медучреждении на несколько дней в качестве меры предосторожности.