Создатель комиксов о Человеке-пауке и Людях Икс госпитализирован в США

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Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, госпитализирован в США. Об этом сообщает TMZ.

Как рассказал знакомый писателя, он был доставлен в больницу после одышки и нерегулярного сердцебиения.

Представитель Ли отметил, что он чувствует себя хорошо, однако останется в медучреждении на несколько дней в качестве меры предосторожности.

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