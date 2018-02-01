В возрасте 84 лет скончался тележурналист Виктор Любовцев

Советский и российский журналист Виктор Любовцев скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщается на сайте Первого канала.

«Не стало известного тележурналиста Виктора Любовцева. О его уходе из жизни сообщили близкие», — указывается в заявлении.

Зрителям он известен прежде всего по своей работе в программе «Время», команду которой он возглавил через четыре года после прихода в неё.