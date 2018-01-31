«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Сезар»

Драма российского режиссёра Андрея Звягинцева номинирована на так называемый французский «Оскар» — премию «Сезар».

Как сообщает The Hollywood Reporter, кинолента представлена в номинации «Лучший зарубежный фильм».

Среди других номинантов в этой же категории — «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Квадрат» Рубена Эстлунда, «Свадьба» Стефана Стрекера, «Обмен принцессами» Марка Дюгена и «Случай в отеле «Нил Хилтон» Тарика Салеха.

«Сезар» — национальная кинопремия Франции, присуждаемая Академией искусств и технологий кинематографа страны с 1976 года.

Советские и российские режиссёры никогда не становились лауреатами премии, но были четыре раза номинированы на неё. На статуэтку претендовали «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Урга — территория любви», «Очи чёрные» Никиты Михалкова, а также «Возвращение» Андрея Звягинцева.