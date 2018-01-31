«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Сезар»
Как сообщает The Hollywood Reporter, кинолента представлена в номинации «Лучший зарубежный фильм».
Среди других номинантов в этой же категории — «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Квадрат» Рубена Эстлунда, «Свадьба» Стефана Стрекера, «Обмен принцессами» Марка Дюгена и «Случай в отеле «Нил Хилтон» Тарика Салеха.
«Сезар» — национальная кинопремия Франции, присуждаемая Академией искусств и технологий кинематографа страны с 1976 года.
Советские и российские режиссёры никогда не становились лауреатами премии, но были четыре раза номинированы на неё. На статуэтку претендовали «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Урга — территория любви», «Очи чёрные» Никиты Михалкова, а также «Возвращение» Андрея Звягинцева.