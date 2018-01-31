«Союзмультфильм» заявил о скором выходе продолжения «Простоквашино»

Короткая ссылка
Киностудия «Союзмультфильм» заявила о скором выходе новых историй про героев мультсериала «Простоквашино». Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе «Союзмультфильма».
«Союзмультфильм» заявил о скором выходе продолжения «Простоквашино»
  • © Кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»

Отмечается, что в период с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий по 6,5 минут, а общий хронометраж составит 195 минут. 

Подчёркивается, что все серии будут выполнены на новой технической базе «Союзмультфильма» в традиционной для «Простоквашино» технике рисованной анимации. 

Креативный продюсер проекта Алёна Оятьева заявила, что перед творческой командой стоит задача сохранить атмосферу старого мультфильма, а также привнести в него современные реалии.

«Мне очень хочется верить, что продолжение истории про «Простоквашино» понравится и детям, и родителям, что они полюбят новых персонажей», — рассказала Оятьева. 

В октябре 2017 года директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев заявил, что новый эпизод «Простоквашино» выйдет в конце января. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru