«Союзмультфильм» заявил о скором выходе продолжения «Простоквашино»
- © Кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
Отмечается, что в период с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий по 6,5 минут, а общий хронометраж составит 195 минут.
Подчёркивается, что все серии будут выполнены на новой технической базе «Союзмультфильма» в традиционной для «Простоквашино» технике рисованной анимации.
Креативный продюсер проекта Алёна Оятьева заявила, что перед творческой командой стоит задача сохранить атмосферу старого мультфильма, а также привнести в него современные реалии.
«Мне очень хочется верить, что продолжение истории про «Простоквашино» понравится и детям, и родителям, что они полюбят новых персонажей», — рассказала Оятьева.
В октябре 2017 года директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев заявил, что новый эпизод «Простоквашино» выйдет в конце января.