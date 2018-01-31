«Союзмультфильм» заявил о скором выходе продолжения «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» заявила о скором выходе новых историй про героев мультсериала «Простоквашино». Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе «Союзмультфильма».

Отмечается, что в период с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий по 6,5 минут, а общий хронометраж составит 195 минут.

Подчёркивается, что все серии будут выполнены на новой технической базе «Союзмультфильма» в традиционной для «Простоквашино» технике рисованной анимации.

Креативный продюсер проекта Алёна Оятьева заявила, что перед творческой командой стоит задача сохранить атмосферу старого мультфильма, а также привнести в него современные реалии.

«Мне очень хочется верить, что продолжение истории про «Простоквашино» понравится и детям, и родителям, что они полюбят новых персонажей», — рассказала Оятьева.

В октябре 2017 года директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев заявил, что новый эпизод «Простоквашино» выйдет в конце января.