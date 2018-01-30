В США найден мёртвым актёр Марк Саллинг

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Американский актёр и музыкант Марк Саллинг обнаружен мёртвым в штате Калифорния, передаёт TMZ.

По предварительным данным, 35-летний актёр покончил с собой. Его тело найдено около реки недалеко от места, где он жил.

Марк Саллинг известен по роли Ноа Пакермана в телесериале «Хор». Кроме того, он снялся в фильме «Дети кукурузы 4: Сбор урожая», а также записал два музыкальных альбома в 2008 и 2010 годах.

В 2015 году актёра арестовали по подозрению в хранении детской порнографии. В конце 2017 года он признал себя виновным. Вынесение приговора было назначено на весну 2018 года.

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