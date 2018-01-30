СМИ: В Египте встретились самый высокий в мире мужчина и самая маленькая женщина

В Египте прошла встреча Султана Кёсена, который является самым высоким в мире человеком, с самой маленькой женщиной Джоти Амджи.

Как сообщает газета Metro, рекордсменов Книги Гиннесса пригласили в Египет в рамках программы по привлечению туристов в Каир.

Рост 35-летнего Кёсена, который достигает 2 м 51 см, вызван опухолью гипофиза. Ему также принадлежит рекорд по размеру ладони — она составляет 27,5 см.

Джоти Амджи 24 года, её рост — 53 см. Девушка страдает от наследственной болезни — ахондроплазии. Она снимается в кино.