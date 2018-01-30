В Москве на месяц раньше выпала зимняя норма осадков

Короткая ссылка
В метеобюро Москвы сообщили, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ с начала декабря и до утра 30 января зафиксировано выпадение 134 мм осадков, что соответствует норме для всей календарной зимы.
В Москве на месяц раньше выпала зимняя норма осадков
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Таким образом, климатическая норма по осадкам для всей календарной зимы в Москве, которая за декабрь — февраль составляет 134 мм, была выполнена на месяц раньше», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что за последние 30 часов в столице России выпало 8 мм снега, что составляет около 30% от средних январских значений.

По прогнозам синоптиков, 30 и 31 января ожидается выпадение ещё порядка 10 мм осадков.

Ранее сообщалось, что во вторник в Москве впервые за 17 лет ожидается рекордно низкое давление.

Также «Газета.Ru» передавала, что в российской столице 30 января столбики термометров покажут до -1 °С.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru