В Петербурге появилась улица Рериха

В Санкт-Петербурге появилась улица Рериха, сообщает kp.ru.

Она расположена на участке от улицы Обручевых до улицы Гжатской в Калининском районе.

Постановление о переименовании улиц в данном районе подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Вместе с улицей в честь Николая Рериха там появится Нартовская улица, названная в память об изобретателе Андрее Нартове, и улица архитектора Баранова, названная в память о главном архитекторе Ленинграда в 1938-1950 гг. Николае Баранове.

Ранее m24 сообщало о присвоении одной из улиц в Москве имени режиссёра Эльдара Рязанова.