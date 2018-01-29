СМИ: Названа дата выхода пятого фильма об Индиане Джонсе

Пятый фильм об искателе приключений Индиане Джонсе выйдет в прокат летом 2020 года. Режиссёром картины станет Стивен Спилберг.

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

В настоящее время Спилберг приступил к кастингу актёров для новой экранизации бродвейского мюзикла «Вестсайдская история».

При этом работу над картиной он начнёт после окончания съёмок пятого фильма об Индиане Джонсе, которые запланированы на 2019 год.

По версии журнала Empire, фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» входит в топ-10 величайших картин всех времён.