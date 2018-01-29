Названы победители Hackathon 2025

Организаторы форума Hackathon 2025, посвящённого городу будущего, назвали победителей, которые смогут воплотить свои наработки.

Отмечается, что победителями конкурса идей стали авторы концепций «Экофасад 2.0», которые предложили использовать в оформлении зданий вырабатывающие кислород и очищающие воздух биореакторы с микроводорослями, «Третье мнение», создавшие позволяющую верифицировать медицинские диагнозы нейросеть, и «Феникс», предусматривающей активное включение воспитанников детских учреждений и замещающих семей в жизнь города будущего.

В соревновании IT-проектов победили: команда EORA, предложившая контролирующий при помощи искусственного интеллекта окружающее пространство городской фонарь, команда Boontar Live, создавшая уникальный мобильный сервис для совершения удалённых покупок и продаж, а также команда DeafKIT, разработавшая программное обеспечение для включения людей с ограниченными возможностями в городскую информационную среду.

Также сообщается, что специальный приз жюри достался самой молодой команде екатеринбургских исследователей, разработавших методику создания эквивалента человеческой кожи методом магнитной левитации на базе Уральского федерального университета.

Более 100 команд из разных городов России принимали участие в разработке инновационных идей для города будущего, который будет создан на месте проведения Всемирной универсальной выставки Expo, за право принять которую в 2025 году борется Екатеринбург.