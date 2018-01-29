Находившаяся под угрозой исчезновения восточная пума признана вымершей
Согласно опубликованной информации, хищник признан вымершим на основании «доступных научных и коммерческих данных».
Отмечается, что наблюдения за восточной пумой ведутся на протяжении многих лет и к настоящему времени доказательств существования в каких-либо регионах мира популяции или одиночных представителей данного подвида нет.
В апреле 2017 года стало известно, что российские учёные открыли новый вид вымерших млекопитающих.