Находившаяся под угрозой исчезновения восточная пума признана вымершей

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Восточная пума, находившаяся под угрозой исчезновения, официально признана вымершей. Об этом сообщается в документе, опубликованном в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.

Согласно опубликованной информации, хищник признан вымершим на основании «доступных научных и коммерческих данных».

Отмечается, что наблюдения за восточной пумой ведутся на протяжении многих лет и к настоящему времени доказательств существования в каких-либо регионах мира популяции или одиночных представителей данного подвида нет.

В апреле 2017 года стало известно, что российские учёные открыли новый вид вымерших млекопитающих.

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