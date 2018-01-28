Умерла режиссёр Мария Саакян

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Режиссёр Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет.

Об этом рассказал кинокритик Андрей Плахов на своей странице в Facebook.

«Умерла Мария Саакян. Талантливый режиссёр и хороший человек... Снимала авторское кино, глубоко личные фильмы, в которых отразился пережитый опыт армянского детства и эмиграции в Россию», — написал Плахов.

Саакян родилась 24 июля 1980 года в Ереване. В 1993 году вместе с семьёй переехала в Россию. Окончила ВГИК в 2003 году. У неё остались пятеро детей.

Сняла фильмы «Маяк», «Прощание», «Энтропия», «Это не я», «Чеснок, лук и перец».



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