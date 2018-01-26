Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Аляски
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 около побережья американского штата Аляска.
Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, толчки были зафиксированы в 01:09 UTC.
Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.
Отмечается, что эпицентр находился в 266 километрах от города Кадьяк.
23 января сообщалось, что у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. После землетрясения была объявлена угроза цунами.
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