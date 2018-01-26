Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Аляски

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 около побережья американского штата Аляска.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, толчки были зафиксированы в 01:09 UTC.

Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.

Отмечается, что эпицентр находился в 266 километрах от города Кадьяк.

23 января сообщалось, что у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. После землетрясения была объявлена угроза цунами.

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