Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Аляски

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 около побережья американского штата Аляска.

Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, толчки были зафиксированы в 01:09 UTC.

Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.

Отмечается, что эпицентр находился в 266 километрах от города Кадьяк.

23 января сообщалось, что у побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2. После землетрясения была объявлена угроза цунами.