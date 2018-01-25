Хабенский рассказал, почему не любит делать селфи с фанатами

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Актёр Константин Хабенский, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции после презентации фильма «Селфи», в котором он исполнил главную роль, рассказал, что не любит делать селфи с поклонниками.
Хабенский рассказал, почему не любит делать селфи с фанатами
  • Константин Хабенский (справа)
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Я избегаю подобных вещей, мне не нравится «селфинговать». Я не чувствую от этого особой радости. Я говорил об этом раньше: много лет назад, когда на десять человек был один фотоаппарат, популярным актёрам везде предлагали выпить. Сейчас везде предлагают сфотографироваться. Я считаю, что и то, и другое одинаково разрушает человеческую психику», — отметил актёр.

По словам Хабенского, с явлением селфи бороться проблематично, поскольку оно уже обрело популярность во всём мире.

«Нужно просто понимать, участвуешь ты в этом общем забеге или живёшь так, как тебе нравится. Я живу так, как мне нравится», — подчеркнул он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с крыши пятиэтажного дома на Пресненском Валу в Москве упал делавший селфи мужчина.

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