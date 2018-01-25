Лавров рассказал о любимых строках из произведений Высоцкого

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Владимир Высоцкий является его любимым поэтом, а также привёл строки, которые запали в душу.

«Высоцкий — мой любимый поэт. Люблю у Владимира Семёновича многое, поэтому что-то одно выбрать тяжело. Если говорить о том, что «запало», то в «Песне конченого человека» есть мощнейшие по образности строчки: «Истома ящерицей ползает в костях, / И сердце с трезвой головой не на ножах, / И не захватывает дух на скоростях, / Не холодеет кровь на виражах», — приводит слова Лаврова страница МИД в Facebook.

Отмечается, что в число любимых произведений главы МИД входит также «Баллада о детстве» («Час зачатья я помню неточно...»).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в преддверии 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого посетил его музей на Таганке.