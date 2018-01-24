Путин поздравил Юрия Башмета с юбилеем
«Вас знают как выдающегося исполнителя и дирижёра, яркого, неординарного, увлечённого человека. Многогранность Вашего таланта раскрылась и в других важных начинаниях — Вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы», — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин пожелал Башмету здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.
24 января Юрию Башмету исполнилось 65 лет.
В июне 2014 года музыкант Юрий Башмет был награждён государственной премией России.