Путин поздравил Юрия Башмета с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя и главного дирижёра Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета с 65-летием.

«Вас знают как выдающегося исполнителя и дирижёра, яркого, неординарного, увлечённого человека. Многогранность Вашего таланта раскрылась и в других важных начинаниях — Вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы», — говорится в телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин пожелал Башмету здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго.

24 января Юрию Башмету исполнилось 65 лет.

В июне 2014 года музыкант Юрий Башмет был награждён государственной премией России.