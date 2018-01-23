Американская актриса Конни Сойер умерла в возрасте 105 лет

Самая пожилая работающая американская актриса Конни Сойер умерла в США в возрасте 105 лет, сообщает TMZ.

Connie Sawyer, Hollywood's Oldest Working Actress Dies at 105 https://t.co/qon3sxTKcN — TMZ (@TMZ) 22 января 2018 г.

Отмечается, что актриса скончалась в своём доме в округе Лос-Анджелеса Вудленд-Хиллз.

Сойер принимала участие в съёмках таких фильмов, как «Когда Гарри встретил Салли», «Путь на Запад», «Ананасовый экспресс» и «Тупой и ещё тупее», подчёркивает издание.

В конце декабря американская актриса Роуз Мари умерла в возрасте 94 лет.