Американская актриса Конни Сойер умерла в возрасте 105 лет

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Самая пожилая работающая американская актриса Конни Сойер умерла в США в возрасте 105 лет, сообщает TMZ.

Отмечается, что актриса скончалась в своём доме в округе Лос-Анджелеса Вудленд-Хиллз.

Сойер принимала участие в съёмках таких фильмов, как «Когда Гарри встретил Салли», «Путь на Запад», «Ананасовый экспресс» и «Тупой и ещё тупее», подчёркивает издание.

В конце декабря американская актриса Роуз Мари умерла в возрасте 94 лет.

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