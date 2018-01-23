Минни Маус получила звезду на Аллее славы в Голливуде

Героиня мультфильмов студии Disney Минни Маус удостоена именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает Variety.

Minnie Mouse, Iconic Toon, Finally Gets a Star of Her Own https://t.co/lpO8L9Ug0o — Variety (@Variety) 22 января 2018 г.

«Минни является одним из самых узнаваемых анимационных персонажей в сегодняшней поп-культуре», — отметили в компании Disney.

Мультипликатор Уолт Дисней придумал Минни Маус в 1928 году.

При этом Микки Маус стал первым персонажем анимационных фильмов, получившим собственную звезду на Аллее славы ещё в 1978 году.

Ранее сообщалось, что американский актёр Дуэйн Джонсон, также известный как Скала, получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.