Минни Маус получила звезду на Аллее славы в Голливуде
Minnie Mouse, Iconic Toon, Finally Gets a Star of Her Own https://t.co/lpO8L9Ug0o— Variety (@Variety) 22 января 2018 г.
«Минни является одним из самых узнаваемых анимационных персонажей в сегодняшней поп-культуре», — отметили в компании Disney.
Мультипликатор Уолт Дисней придумал Минни Маус в 1928 году.
При этом Микки Маус стал первым персонажем анимационных фильмов, получившим собственную звезду на Аллее славы ещё в 1978 году.
Ранее сообщалось, что американский актёр Дуэйн Джонсон, также известный как Скала, получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.