В Польше нашли обломки сбитого в 1945 году над Освенцимом советского самолёта Ил-4

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В Польше нашли обломки советского самолёта Ил-4, сбитого в 1945 году над Освенцимом во время освобождения концлагеря военнослужащими Красной армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фонда «Ближние места памяти» Артура Чонгала.

«Мы достали несколько обломков (обнаруженных в пруду. — RT), по которым смогли определить, что это именно Ил-4... В Освенциме давно ходила легенда о разбившемся советском самолёте, но никто не знал, где он», — заявил он.

Отмечается, что о судьбе находившихся на борту самолёта пилотов ничего не известно, но в фонде надеются на содействие российских дипломатов в данном вопросе.

«Нам бы очень хотелось их (имена пилотов. — RT) узнать», — заключил Чонгал.

В декабре сообщалось, что на Чернобыльской АЭС обнаружены обломки упавшего в 1986 году вертолёта Ми-8.

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