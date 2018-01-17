Зрителями уличных театральных постановок в Москве стали более 650 тысяч человек

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Зрителями уличных театральных постановок на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве стали более 650 тыс. человек, сообщает m24.ru.

Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

По его словам, свыше 100 театров показали 1,5 тыс. представлений. Самым популярным признали спектакль «Двенадцать месяцев» на Манежной площади.

Фестиваль проходил с 22 декабря по 14 января на 83 площадках.

Ранее URA.RU сообщало о конкурсе «Битва снеговиков» на набережной в Тюмени.

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