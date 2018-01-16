Киркоров подтвердил, что поедет на Евровидение с музыкантами из Молдавии
«Песню уже даже написал для одной из дружественных стран. Всё готово», — заявил артист.
Он отметил, что согласился сочинить композицию только потому, что поменялись люди в руководстве Европейского радиовещательного союза.
Речь идёт о песне One Lucky Day для молдавской группы Doredos.
Как сообщил Киркоров, он познакомился с молодыми музыкантами на конкурсе «Новая волна».
Кроме того, певец выразил надежду, что в этом году Россию наконец оценят по достоинству.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» писала, что Киркоров выступит в качестве продюсера на конкурсе «Евровидение-2018».