В Москве госпитализирован актёр Сергей Горобченко

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Актёр Сергей Горобченко госпитализирован в Москве с панкреатитом. Об этом он сообщил в своём Instagram.

«Панкреатит — дело тонкое… Так определили. С каждым может… Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела!» — говорится в сообщении.

Актёр поблагодарил друзей за то, что «взяли под ручки и принесли», и пожелал всем здоровья.

Сергей Горобченко сыграл около 80 ролей в кино. Среди его самых знаменитых работ — роли в фильмах «Братья Карамазовы», «Доктор Живаго», «Бумер», «Марш Турецкого».

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