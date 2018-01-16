В Москве госпитализирован актёр Сергей Горобченко
Актёр Сергей Горобченко госпитализирован в Москве с панкреатитом. Об этом он сообщил в своём Instagram.
«Панкреатит — дело тонкое… Так определили. С каждым может… Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела!» — говорится в сообщении.
Актёр поблагодарил друзей за то, что «взяли под ручки и принесли», и пожелал всем здоровья.
Сергей Горобченко сыграл около 80 ролей в кино. Среди его самых знаменитых работ — роли в фильмах «Братья Карамазовы», «Доктор Живаго», «Бумер», «Марш Турецкого».
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