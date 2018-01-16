В Москве 16 января ожидается до -6 °С.

Короткая ссылка
В Москве во вторник, 16 января, ожидается облачная погода, температура воздуха опустится до -6 °С.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Температура составит от -6 °С до -4 °С. Местами ожидается небольшой снег. 

Ранее m24.ru передавало, что в ряде областей Центрального федерального округа прогнозируется ухудшение погоды 14—15 января из-за влияния мощного антициклона.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Природа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119