В Москве 16 января ожидается до -6 °С.
В Москве во вторник, 16 января, ожидается облачная погода, температура воздуха опустится до -6 °С.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Температура составит от -6 °С до -4 °С. Местами ожидается небольшой снег.
Ранее m24.ru передавало, что в ряде областей Центрального федерального округа прогнозируется ухудшение погоды 14—15 января из-за влияния мощного антициклона.
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