СМИ: Ди Каприо снимется в фильме Тарантино о жизни Чарльза Мэнсона

Лауреат премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо будет сниматься в фильме американского режиссёра Квентина Тарантино о жизни серийного убийцы Чарльза Мэнсона. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источник.

Отмечается, что Ди Каприо в картине будет играть роль престарелого безработного актёра.

Также, по данным издания, американская актриса Марго Робби может сыграть роль одной из жертв убийцы — Шэрон Тейт.

В 2012 году Тарантино задействовал Ди Каприо в одной из главных ролей в своём фильме «Джанго освобождённый».

Мэнсон является одним из самых известных серийных убийц XX века. В 1969 году вместе с членами своей коммуны он убил супругу режиссёра Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырёх её знакомых. Мэнсон также признан виновным в двух других убийствах.

Мэнсон, отбывавший пожизненное заключение, скончался 19 ноября 2017 года в возрасте 83 лет в больнице Бейкерсфилд в Калифорнии.