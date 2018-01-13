Во Франции выставлен на продажу замок, в котором умер Ричард I Львиное Сердце

Во Франции выставлен на продажу замок Шалю-Шаброль, в котором умер английский король из династии Плантагенетов Ричард I Львиное Сердце. Об этом сообщает The Telegraph.

Замок площадью 600 кв. м оценён экспертами почти в €1 млн.

Отмечается, что он находится примерно в 180 км от французского Бордо.

Также сообщается, что здание нуждается в реставрации. Мэр города Шалю в интервью одной из местных газет выразил надежду, что новые владельцы замка смогут сделать из него прибыльный туристический проект.

В декабре стало известно, что первое издание произведения «Руслан и Людмила» Александра Пушкина продано на торгах за $125 тыс.