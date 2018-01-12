СМИ: Хелен Миррен сыграет Екатерину II в новом телесериале

Британская актриса Хелен Миррен исполнит роль российской императрицы Екатерины II в новом телевизионном сериале, пишет Daily Mail.

Сообщается, что съёмки сериала о жизни императрицы начнутся в конце 2018 года или в начале 2019 и пройдут в Санкт-Петербурге и Царском Селе.

Миррен подтвердила изданию, что начала работу над сериалом вместе с режиссёром Филипом Мартином. Предполагается, что сериал выйдет в четырёх частях на американском телеканале HBO.

Как напоминает газета, Миррен не впервой играть царственных особ. Так, актриса исполнила роль Елизаветы II в фильме 2006 года «Королева», за которую она получила «Оскар». Кроме того, она сыграла Елизавету I в одноимённом британском телесериале.

Кинокритики считают, что сыграть роль Екатерины II актрисе могут помочь её русские корни — дедушка Миррен был российским аристократом, а при рождении ей было дано имя Елена Лидия Миронова.