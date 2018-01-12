Победителя конкурса «Евровидение-2017» выписали из больницы после операции

Победителя песенного конкурса «Евровидение-2017» из Португалии Салвадора Собрала выписали из больницы после операции по пересадке сердца. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на врачей.

В расположенной под Лиссабоном больнице Санта Крус отметили «удовлетворительное» восстановление певца после перенесённой операции. При этом врачи сообщили об ограничении физической активности Собрала на некоторое время. В декабре 2017 сообщалось, что артисту сделали операцию по пересадке сердца в Лиссабоне. В мае стало известно, что Собрал, исполнивший песню Amar pelos dois, стал победителем Евровидения.