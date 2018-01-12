Победителя конкурса «Евровидение-2017» выписали из больницы после операции

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Победителя песенного конкурса «Евровидение-2017» из Португалии Салвадора Собрала выписали из больницы после операции по пересадке сердца. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на врачей.

В расположенной под Лиссабоном больнице Санта Крус отметили «удовлетворительное» восстановление певца после перенесённой операции.

При этом врачи сообщили об ограничении физической активности Собрала на некоторое время. 

В декабре 2017 сообщалось, что артисту сделали операцию по пересадке сердца в Лиссабоне.

В мае стало известно, что Собрал, исполнивший песню Amar pelos dois, стал победителем Евровидения.

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