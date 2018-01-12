В Москве 40 музеев будут работать бесплатно каждое третье воскресенье
В российской столице 40 музеев будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца, сообщает НСН.
Речь идёт о крупных выставочных комплексах, небольших экспозициях и мемориальных музеях.
Полный список опубликован на официальном портале мэра Москвы.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве открыли зал в честь мецената музея Владимира Некрасова.
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