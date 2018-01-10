Главой Госфильмофонда назначен Вячеслав Тельнов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главы Госфильмофонда Николая Бородачёва и назначил на его место Вячеслава Тельнова. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Бородачёва Николая Михайловича от занимаемой должности», — говорится в одном из документов.

Согласно другому распоряжению новым главой Госфильмофонда назначен директор департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов.

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