Главой Госфильмофонда назначен Вячеслав Тельнов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главы Госфильмофонда Николая Бородачёва и назначил на его место Вячеслава Тельнова. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Бородачёва Николая Михайловича от занимаемой должности», — говорится в одном из документов. Согласно другому распоряжению новым главой Госфильмофонда назначен директор департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов.