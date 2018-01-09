Актёр Белуши рассказал об особенностях работы с режиссёром Вуди Алленом

Американский актёр Джим Белуши в интервью Ларри Кингу в программе Larry King Now на RT рассказал об особенностях работы с режиссёрами Вуди Алленом и Дэвидом Линчем, а также раскрыл подробности того, как проходили съёмки их кинокартин.

«На пробах он (Аллен. — RT) даёт лишь те фрагменты сценария, где есть твой персонаж. Но после утверждения на роль ты получаешь полную версию», — рассказал Белуши.

По словам актёра, работать с Алленом на съёмочной площадке «просто замечательно».

«Он очень мягкий, милый человек. По-настоящему с ним можно поговорить только о двух вещах: о джазе и бейсболе. К счастью, во время съёмок «Чикаго Кабс» играли в плей-офф. Так что у нас с Вуди была тема для бесед», — отметил Белуши.

Кроме того, актёр отметил особенность работы с американским режиссёром Дэвидом Линчем в ходе съёмок сериала «Твин Пикс».

«Линч в сериале «Твин Пикс» давал нам только те сцены, где мы есть. Порой я даже не знал, что будут снимать на следующий день. Съёмки проходили в атмосфере строжайшей секретности. Поэтому мне было очень интересно смотреть сериал: для меня он оставался загадкой, ведь заранее я ничего, кроме своих сцен, не знал! Очень интригующе!» — рассказал он.

В 2017 году датский актёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера, дал интервью ведущему программы Larry King Now на RT.

В ходе беседы с Кингом актёр рассказал, как проходят съёмки культового сериала, как он относится к своему персонажу и какая сцена далась ему труднее всего.