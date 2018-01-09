Выставку Джока Стёрджеса продлили на пять дней

Выставку Джока Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлили на пять дней в связи с её популярностью.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу галереи.

«Выставку решили продлить в связи с популярностью у посетителей. Она завершится 13 января, а не 8 января, как предполагалось ранее», — заявили в галерее.

Впервые выставка Джока Стёрджеса открылась в Москве 8 сентября 2016 года. В пресс-релизе отмечалось, что фотограф в своих работах представил девочек из нудистских общин в «совершенно гармоничной для них» обстановке.

Событие вызвало широкий резонанс. Член Совета Федерации Елена Мизулина потребовала закрытия выставки по причине того, что работы фотографа имеют признаки детской порнографии. 25 сентября организаторы пошли навстречу Общественной палате России и закрыли выставку, чтобы «не будоражить общественное сознание».

Куратор фотовыставки «Джок Стёрджес. Без смущения» и директор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева рассказала «Газете.Ru», что убытки от закрытия экспозиции составили до 1,5 млн рублей.

8 декабря выставка Джока Стёрджеса вновь открылась в Москве.