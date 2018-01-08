Певица ​Лана Дель Рей намерена судиться с группой Radiohead после обвинения в плагиате

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Британская группа Radiohead обвинила американскую певицу Лану Дель Рей в плагиате, артисты готовятся к судебному процессу.

«Это правда, что будет судебный процесс. Хотя я знаю, что моя песня не была вдохновлена песней Creep, группа Radiohead считает, что была, и они хотят получить 100% от публикации — я предложила до 40% за последние несколько месяцев, но они примут только сто», — написала артистка в Twitter.

Она отметила, что адвокаты британской группы были неумолимы в связи с этим они будут разбираться в суде.

В сентябре 2017 года лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что группа Radiohead «содрала» свой клип Lift с клипа «Машины времени» на песню «Место, где свет».

Позднее стало известно, что обвинение Макаревича в плагиате со стороны группы Radiohead оказалось шуткой.

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