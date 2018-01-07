Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет

Известная французская певица Франс Галль скончалась в Париже в возрасте 70 лет.

Об этом сообщает Franceinfo.

Отмечается, что причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении двух последних лет.

Популярность певице принесла победа на песенном конкурсе «Евровидение» в 1965 году, где она представляла Люксембург.

В музыкальном состязании она выступила с песней Poupee de cire, poupee de son.