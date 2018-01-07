Французская певица Франс Галль скончалась в возрасте 70 лет
Известная французская певица Франс Галль скончалась в Париже в возрасте 70 лет.
Об этом сообщает Franceinfo.
Отмечается, что причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении двух последних лет.
.@Culturebox revient sur le parcours de France Gallhttps://t.co/1PcBsc3mIXpic.twitter.com/otmMWNx9GS— franceinfo plus (@franceinfoplus) 7 января 2018 г.
Популярность певице принесла победа на песенном конкурсе «Евровидение» в 1965 году, где она представляла Люксембург.
В музыкальном состязании она выступила с песней Poupee de cire, poupee de son.
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