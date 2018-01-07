В зоопарке Новосибирска у пары пум появилось потомство

Короткая ссылка
В зоопарке Новосибирска у пары пум Миланы и Гудзона родились несколько детёнышей. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Отмечается, что самка Милана родила в конце ноября 2017 года, но к настоящему времени сотрудники зоосада видели только одного детёныша.

«Самка Милана родила в конце ноября... Пока мы видели одного (детёныша. — RT). Он вышел из домика, огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый. У нас не было маленьких пум уже пять лет», — рассказала заведующая отделом хищных животных зоопарка Роза Соловьёва.

В декабре сообщалось, что в зоопарке американского города Бриджпорт, штат Коннектикут, родились детёныши редких амурских тигров.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119