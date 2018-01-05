Мединский назвал себя ведомственным патриотом

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал RT, почему предпочитает фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова киноленте «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

«Потому что она («Аритмия») — при поддержке Министерства культуры. А я ведомственный патриот», — отметил он.

Ранее был опубликован рейтинг художественных фильмов, которые больше всего впечатлили россиян в 2017 году. Одними из наиболее популярных российских кинолент названы «Аритмия» и «Нелюбовь».

Обе картины получили ряд престижных наград. В декабре стало известно, что «Нелюбовь» вошла в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».