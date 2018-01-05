Мединский рассказал, почему предпочитает Oxxxymiron Гнойному

Министр культуры России Владимир Мединский рассказал RT, почему рэпер Мирон Фёдоров (Oxxxymiron) нравится ему больше, чем Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимом Гнойный.

«Oxxxymiron. Мне второго (Гнойного. — RT) название не нравится — противная кличка», — отметил Мединский. 6 августа в Санкт-Петербурге состоялся рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным. Запись поединка на YouTube к настоящему времени набрала более 29 млн просмотров.